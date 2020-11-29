В Краснодаре очистили коллекторы на 893 адресах

Фото: мэрия Краснодара

В Краснодаре служба по содержанию ливневок отчиталась о проделанном. С начала своей работы специалисты побывали на 893 адресах. Было расчищен 234,3 километра коллекторов и 7,2 тысячи дождевых колодцев.

За последнюю неделю, с 23 по 29 ноября, представители службы отработали заявки по 16 адресам.

- С марта этого года службу расширили. Теперь в ее арсенале 12 машин различной специализации. Это и гидродинамические, и поливомоечные, и илососные, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.