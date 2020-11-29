В мэрии Сочи управляющим делами стал Артем Оськин

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В администрации Сочи назначили нового управляющего делами. Им стал 33-летний Артем Оськин. Чиновник родился 8 августа в 1987 года в Магадане. В 2010 закончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий по специальности «Прикладная информатика в экономике».

Спустя год Оськин попал на должность специалиста в управление гражданской защиты мэрии Краснодара. С 2016 года перешел на работу в министерство сельского хозяйства Краснодарского края. Там он проработал три года, достигнув должности главного консультанта отдела организационной работы управления организационной работы и делопроизводства.

В 2019 году Артем Оськин переехал в Сочи. Там он работал в администрации на должности заместителя начальника управления протокола и контроля, затем занял должность начальника.