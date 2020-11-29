На Кубани Роспатент зарегистрировал географическое наименование «Краснодарская клубника»

Фото: администрация Краснодарского края

Роспатент выдал документы об очередной регистрации географического наименования. «Краснодарская земляника (клубника)» теперь официально принадлежит предпринимателю из Белореченского района. Который занимается ягодами уже 5 лет. Сегодня его годовой оборот превышает 20 тонн продукции. Клубнику поставляют в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Ростов-на-Дону.

- Регистрация документов заняла около года, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Это не единственное географическое наименование. Есть также «Кубанские яблоки» и «Кубанский ранний картофель». Формируется пакет документов для производителя кубанского риса.

Руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный отметил, что такие товары могут стать визитной карточкой региона и повысить его туристическую привлекательность.