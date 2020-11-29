В Армавире у 25-летнего парня нашли более 18 граммов метадона

Возбуждено уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Армавире полицейские через своих информаторов получили данные, что местный 25-летний молодой человек причастен к обороту наркотиков в городе. При проверке сведения подтвердились.

Дома у парня нашли метадон. Наркотика было 18,45 граммов. Так гласит заключение экспертизы.

- Установлено, что обнаруженное наркотическое средство мужчина хранил с целью дальнейшего сбыта на территории города, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он под стражей.