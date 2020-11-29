Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир опубликовала проект Политехнического сквера

Фото: https://www.instagram.com/smenila_imya/

29 ноября главный архитектор Краснодара Наталья Машталир опубликовала в своем инстаграме изображения проекта нового Политехнического сквера.

Некоторое время назад был объявлен конкурс. За то, чтобы реализовали именно их идею, бились студенты семи вузов. Все они в случайном порядке попали в команды краснодарских архитекторов.

Лучшим проектом стала работа команды архитектора Станислава Брагина.

«Их проект представлен последним. Самый античный, самый классический, уважающий непростую историю этого места. Будем проектировать! И строить!», — написала Наталья Машталир в Instagram.