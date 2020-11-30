В начале недели в Краснодарском крае дождей не ожидается

Красочный парк Галицкого за день до зимы. Фото: twitter.com/_johnysimo

В последний день ноября, 30 числа, на Кубани ожидается солнечная и сухая погода. В первый день зимы также дождей не ожидается. Покапать может в середине недели, 2 и 3 декабря.

- 30 ноября и 1 декабря переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман и гололед. Ожидается усиление ветра. 2 и 3 декабря местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, днем ожидается потепление до 10 градусов. Также местами пройдет дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, что сильные осадки ожидаются в конце следующей недели. Снегопады в крае начнутся с середины декабря. Также по предварительным прогнозам синоптиков перед Новым годом Кубань тоже засыпет снежинками.