С начала следующего года меняется порядок госнадзора кадастровой оценки

С 1 января 2021 года будет изменен порядок осуществления государственного надзора за проведением кадастровой оценки

Государственный надзор выявляет нарушения при кадастровой оценке. Новым постановлением с 1 января 2021 года исключается проведение плановых проверок.

- Надзор будет осуществляться путем наблюдения за соблюдением обязательных требований, перечисленных на предыдущем слайде. Росреестром будет проводиться анализ сведений и материалов о деятельности, совершенных действиях либо бездействии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

Источником сведений для анализа будут служить материалы, поступающие в Росреестр и публикуемые на официальных сайтах исполнителей, проводивших кадастровую оценку.