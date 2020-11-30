За выходные на Кубани в ДТП погибли 19 человек

Фото ДТП в Каневском районе, в нем погиб один человек

Катастрофическое количество погибших произошло на дорогах Кубани в конце прошлой недели. Основные причины: плохая видимость на трассе из-за тумана и превышение скорости.

- На дорогах Краснодарского края за выходные сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 49 ДТП, в которых 19 человек погибли и 56 получили ранения различной степени тяжести, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции призывают водителей быть осторожными за рулем при тумане.

Напомним, что из-за плохой видимости на трассе пятница на Кубани оказалась смертоносной. За день в четырех крупных авариях погибли 14 человек, пятеро травмированы. Жуткие ДТП произошли в Выселковском и Туапсинском районах, Усть-Лабинске и Сочи. Эти цифры приведены, не считая аварий с пешеходами.