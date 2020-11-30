Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 ноября 2020 увеличилось на 166

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 30 ноября за последние сутки зафиксировано 166 заболевших.

- В Краснодаре заболели 65 человек, в Павловском районе – 14, в Сочи – 11. Десять человек заболели в Анапе, по семь – в Туапсинском и Калининском районах. По шесть положительных результатов получили пациенты в госпиталях в Абинском и Ейском районах, по пять – в Белореченском, Ленинградском, Отрадненском районах. По три человека с коронавирусом выявлено в Кореновском, Кавказском, Темрюкском, Гулькевичском районах, по два – в Горячем Ключе, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах. По одному заражению произошло в Армавире, Динском, Северском, Тимашевском и Новопокровском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за сутки – 22 ребенка, самому младшему один год.

Стоит отметить, что за выходные увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. На ИВЛ сейчас находятся 58 человек, еще трое – на ЭКМО.