ФСБ опубликовала видео с кладбища Краснодара, где нашли тайник с 50 млн рублей

Фото: УФСБ РФ по Краснодарскому краю

Заместителя руководителя электросетевой компании Краснодарского края обвиняют в посредничества во взяточничестве. Он предложил своему подчиненному, которого подозревали в преступлении, передать через него должностным лицам 10 млн рублей. Мужчина согласился, но настучал на своего наставника в следственный комитет. К замгендиректору нагрянули с обысками. Оперативники откопали деньги не только в кабинете, но и на кладбище.

- В октябре следователи и сотрудники ФСБ проверили служебный кабинет замгендиректора электросетевой компании. Шкафы и тумбочки в помещении были забиты наличкой. Здесь нашли более 20 млн рублей и 100 тысяч долларов США. Также оперативники на одной из полочек лежали около 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. А в ноябре оперативники обнаружили могилку с деньгами на Славянском кладбище Краснодара. В тайнике пачками были сложены 50 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ФСБ опубликовала оперативное видео с места, где нашли черный пакет с пятитысячными купюрами. На кадрах видно, как рабочие с лопатами откапывают "клад" за одной из оградок рядом с захоронениями людей.