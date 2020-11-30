В Краснодаре директор консалтинговой фирмы почти год не платил зарплату бухгалтеру

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Гендиректор консалтинговой компании в Краснодаре почти в течение года, с сентября 2018 по июнь 2019 года не доплачивал зарплату своей сотруднице-бухгалтеру компании.

В результате задолженность перед женщиной дошла до 65 тысяч рублей. При этом компания имела возможность погасить долг, однако директор предпочитал использовать эти деньги на свои нужды. В конце концов эта история попала в поле зрения правоохранительных органов.

- Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в невыплате заработной платы в полном объеме свыше двух месяцев сотруднице (ч.2 ст.145.1 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.