В мэрии Краснодара рассказали, на какую сферу потрачено больше половины бюджета города

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Каждую неделю чиновники отчитываются на планерке о доходах и расходах городского бюджета. Статистика показывает, что намеченные планы в мэрии выполняют четко. С начала года из местной казны было израсходовано 29 млрд 931 млн рублей. В основном деньги ушли на социальную сферу - в этом году в этом направлении потрачено 54,2% от общей суммы расходов.

- В приоритете на выделение денег остаются социальная сфера – в этом году на нее ушло 16 млрд 237 млн рублей, коммунальное хозяйство – потрачено 3 млрд 663 млн рублей и дорожное хозяйство — 2 млрд 762 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Доходы за год достигли 15 млрд 79 млн рублей, то есть составили 91% от годового бюджетного назначения. Также стоит отметить, что к 30 ноября план месяца перевыполнен более чем на 30%.