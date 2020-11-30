На Кубани начал работать Центр управления регионом

Фото администрации КК

Такие центры создаются по всей России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» . Задача новой структуры – при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно и круглосуточно реагировать на возникающие в регионе проблемы.

- Нам сейчас как никогда необходима быстрая и эффективная система обратной связи с жителями Кубани, и именно на это нацелена работа ЦУР. Центр – не просто агрегатор обращений людей, это важнейший инструмент диалога жителей с представителями госструктур, в том числе с помощью социальных сетей,- рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото администрации КК

Цифровая модель управления регионом позволит оперативно анализировать социально-экономическую ситуацию в целом по краю.

В центре внимания будут традиционно находиться важнейшие повседневные вопросы жизни края - вопросы здравоохранения, образования, транспорта, дорог, энергетике, ЖКХ и социальной отрасли – все то, с чем местные жители сталкиваются постоянно.