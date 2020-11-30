Для зимнего отдыха в Краснодарском крае подготовлены около 250 объектов показа

Фото Минкурортов КК

Кубань в этом году лидирует по числу бронирований туристами мест в отелях во время новогодних каникул. Для отдыха в регионе открываются все новые объекты.

– Во время новогодних праздников будет работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Наиболее значительным спросом у туристов пользуются отели, работающие по системе «все включено». Таковых на Кубани работает уже 76 – они расположены в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.

В санаториях и пансионатах региона разработано около 500 программ лечения и оздоровления.

Этой зимой возможность отдохнуть появится и у любителей моря. На морских курортах края в 2020 году появились так называемые «зимние пляжи». Здесь для туристов будут оборудованы зоны отдыха с лавочками и беседками.