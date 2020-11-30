В центре Сочи открывается новый скейт-парк

Фото мэрии Сочи

Работы по возведению площадки для занятий экстремальными видами спорта на Цветном бульваре в центре Сочи завершены. Скейт-парк откроется буквально на днях.

Сейчас здесь идет благоустройство окружающей территории. В 2020 году в на курорте было начато строительство двух скейт-парков. Один из них, в Адлерском районе в сквере имени Бестужева, уже сдан в эксплуатацию.

- Объект на Цветном бульваре больше по площади и соответствует всем международным стандартам, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

Сергей Пилосян. Фото мэрии Сочи

Профессиональные скейтбордисты уже оценили все возможности объекта, который проектировали и строили с учетом их пожеланий.

- Здесь предусмотрены элементы фигур - парапеты, перила, ступеньки, грани - как и для начального уровня, так же для и профессионалов. Так что ждем открытия и новых молодых ребят, которые получат базу для тренировок, - поделился впечатлениями профессиональный скейтбордист Семен Кутузов.