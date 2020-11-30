СК начал проверку по факту гибели 50-летнего мужчины при пожаре в Анапе

Фото СК РФ

Вечером 29 ноября загорелся заброшенный дом на улице Постовой в поселке Витязево рядом с Анапой. Увидев пламя, соседи, вызвали пожарных.

Прибыв на место, те локализовали огонь. Во время осмотра помещения было обнаружено обгоревшее тело 50-летнего мужчины, который временно жил в старой постройке.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в заброшенной постройке на улице Постовой в поселке Витязево, в результате которого погиб мужчина,- сообщает СУ СК по краю.