В Апшеронском районе спасатели вывели из лесу заблудившихся туристов

Фото Кубань-СПАС

29 ноября 24-летняя жительница Краснодара со своим 26-летним спутником из Подмосковья отправились прогуляться по горам из поселка Мезмай в сторону Гуамского ущелья.

Молодые люди посещали смотровые площадки, наслаждаясь красотами района. Однако, ближе к вечеру туристы поняли, что времени пройти весь намеченный маршрут у них не хватит, и решили срезать путь, выйдя к хутору Гуамка.

С наступлением темноты они оказались в труднодоступной местности неподалеку от поляны Колядихина. Кругом было много крупных валунов, к тому же пошел сильный снег, и тогда туристы решили обратиться за помощью к спасателям. Им удалось отправить в отряд «Кубань-СПС» свои координаты.

Примерно через полтора часа туристов обнаружили. К этому времени они успели замерзнуть, так как развести костер и согреться не смогли из-за отсутствия с собой спичек.

- Спасатели напоили парня и девушку горячим чаем, а затем вывели их к служебному автомобилю и доставили в гостиницу,- сообщает пресс-служба отряда.