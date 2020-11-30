За три года на Кубани в хозяйственный оборот возвращено более 12 тысяч гектаров земель

Фото администрации КК

На Кубани продолжается большая работа по инвентаризации земель. Многие из участков числятся, как предназначенные для сельскохозяйственного использования. Но на самом деле таковыми не являются.

Немало весьма обширных земельных угодий в регионе фактически простаивают и даже заросли лесом. Для возврата таких земель в сельхозоборот Правительство РФ приняло новый регламент.

Отныне хозяева таких участков смогут выбрать, будут ли они корчевать деревья и возвращать землю в оборот либо займутся выращиванием леса для заготовки древесины.

- Для принятия решения у них есть два года. В течение этого времени нужно определиться и направить уведомление в Минсельхоз региона, в южное управление Россельхознадзора и в региональное управление Росреестра, – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Всего в районах Кубани за период с января 2018 года вовлечено в оборот более 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.