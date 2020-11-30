На ярмарках выходного дня в Краснодаре реализовано почти 300 тонн продукции

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре продолжает расти число сельхозпроизводителей, которые принимают участи в городских ярмарках выходного дня.

Таких рынков в краевом центре сейчас работает 16. Некоторые из них- на улицах Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской, работают и по воскресеньям, с 8 до 15 часов.

Как отметили на планерке в мэрии Краснодара, на сей раз торговало более 900 участников из 39 районов и городов Кубани. Покупатели приобрели у них почти 300 сельскохозяйственной продукции

Наиболее активно торгуют на рынках Краснодара фермеры из Динского, Красноармейского, Калининского, Славянского и Кореновского районов.

- Именно оттуда в столицу региона производители везут наибольшее количество фруктов и овощей,- сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.