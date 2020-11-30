В парке «Краснодар» попросили посетителей не ходить по газонам

Фото instagram.com/officialparkkrasnodar

Создатели парка «Краснодар» обратились к жителям и гостям краевого центра с просьбой бережно отнестись к газонам в городской зоне отдыха.

От первого лица на странице парка в Инстаграм опубликовано обращение, в котором говорится о том, что трава в период низких температур становится очень хрупкой и если по ней ходить, это нанесет газону серьезный ущерб.

- В этот последний день осени у меня для вас фотография прошлого воскресенья, олицетворяющая важное объявление, друзья Ходить и бегать по замёрзшей траве нельзя! Она уже становится очень нежная и легко ломается Давайте вместе будем заботиться о моих жителях! Вам под силу сохранить газоны красивыми,- говорится в посте.