На Кубани избитый утюгом мужчина заявил на жену в полицию

Фото Юлия Пыхалова

На хуторе Привольный Кавказского района Кубани 52-летняя местная жительница устала терпеть излишнее пристрастие своего 70-летнего мужа к спиртным напиткам.

Поначалу женщина по-хорошему уговаривала супруга вернуться к здоровому образу жизни, что, впрочем , не возымело никакого действия.

Это заставило хуторянку перейти от слов к делу. Во время очередного мужниного возлияния, в качестве последнего аргумента, она взяла в руки утюг и принялась избивать супруга увесистым электроприбором.

Эти радикальные действия теперь могут стоить решительной женщине неприятностей с законом. Порядком избитый мужчина заявил на жену в полицию.

- По заявлению жителя хутора проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.