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На Кубани режим повышенной готовности продлен до 15 декабря 2020 года

Новые ограничения не вводятся
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На Кубани режим повышенной готовности, ранее введенный из-за пандемии COVID 19, продлен до 15 декабря. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Новых ограничений не вводится. Требования по эпидембезопасности сохраняются в том же объеме, что и до этого.

Жители и гости края обязаны строго соблюдать масочный режим и в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, парковках и торговых центрах.

По -прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции , от всех остальных требуется носить средства защиты и соблюдать санитарную дистанцию.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше сотни. Под запретом остается проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий со зрителями.