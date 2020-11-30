После общения с инспекторами ДПС у жителя Сочи пропал автомобиль

Фото Олег Золото

С весьма странным заявление в отдел полиции по Хостинскому району Сочи обратился 50-летний житель курорта.

Мужчина рассказал, что в конце ноября на Аллее Челтенхэма в микрорайоне Мацеста он ехал за рулем кроссовера «Хендэ», когда машину остановил экипаж ДПС.

Полицейские заявили водителю, что подозревают его в вождении в нетрезвом виде. После проверки опьянение не подтвердилось, но, по словам мужчины, он чувствовал сильную усталость.

Инспектор ДПС уговорил водителя оставить машину на обочине, а самому отправиться домой и отдохнуть, что владелец иномарки и сделал, закрыв свою машину и взяв такси.

На следующий день, вернувшись на место остановки, своей машины сочинец не обнаружил. Не нашел он ее и ни на одной из многочисленных штрафстоянок, куда он обращался во время поисков.

- По заявлению гражданина о пропаже машины проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.