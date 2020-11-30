В собственном кабинете в Краснодаре сгорел врач-уролог

Фото Светланы Маковеевой

Загадочная история произошла в Краснодаре на улице Дербентской. Здесь вечером одного из дней в конце ноября загорелся кабинет частного врача-уролога.

На место были вызваны пожарные, которые сумели довольно оперативно справиться с огнем. При осмотре кабинет в нем было обнаружено сильно обгоревшее тело 47-летнего врача, который в нем работал.

Совершенно неясно, почему мужчина не сделал никаких попыток выбраться из горящего помещения. На место пожара уже выезжал следователь СК.

- По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.