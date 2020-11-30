Суд на Кубани арестовал на 2 месяца 19-летнего участника ДТП, в котором погибли шесть человек

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Выселковским районным судом рассмотрено ходатайство следователя о мере пресечения в отношении 19-летнего водителя -участника страшного ДТП 27 ноября, в котором погибли 6 и пострадали 8 человек. Он был за рулем злополучной «Газели».

В судебном заседании следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,

Защита, напротив, возражала против избрания такой меры пресечения.

- Судом были исследованы представленные сторонами материалы и, согласившись с доводами следствия, суд принял решение о заключении молодого человека под стражу на срок два месяца до 27 января 2021 года включительно,- сообщает пресс-служба краевого суда.