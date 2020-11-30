Краснодарский блогер завоевала звание «Мисс Ноябрь - 2020»

Фото: instagram.com/ushakova_yuli

Голосование за «Мисс Ноябрь - 2020» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань» окончено. В адрес красавиц, решивших побороться за звание королевы последнего осеннего месяца, пришли десятки комплиментов и лайков. Но лишь одной из них удалось вырваться вперед.

Победительницей конкурса стала 27-летняя блогер и мама Юлия Ушакова - она набрала 164 лайка. Группа поддержки у краснодарки колоссальная.

- Огромное спасибо мужу, он поднял всех с ног на голову, верил в победу больше меня! Благодарность, конечно же, и моим родителям, друзьям, знакомым. Без их голосов я бы точно не вырвалась вперед, - говорит «КП» - Кубань» Юлия Ушакова.

В августе прошлого года девушка впервые стала мамой. На свет появилась девочка, которую назвали Варварой.

- Сейчас я нахожусь в нескучном декрете. Обрела финансовую свободу онлайн. Я помогаю трансформироваться начинающим блогерам и убеждаю, что каждый человек уникален. Кроме того, я развиваю собственный блог, где делюсь своими успехами и промахами - как же без них?

Поздравляем нашу победительницу. А тем временем уже новые девушки ждут сообщения о начале конкурса «Мисс Декабрь», чтобы прислать свои фотографии. Не будем заставлять их томиться в ожидании и объявляем прием заявок открытым! Свои снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».