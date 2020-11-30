На Кубани в ноябре в четыре раза увеличилось производство рециркуляторов воздуха

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в ноябре стали производить в четыре раза больше бактерицидных рециркуляторов. Устройства используются в помещениях для борьбы с вирусами и бактериями. Эффективность кубанского оборудования - до 99%.

– За один месяц предприятия региона увеличили объемы производства приборов более чем в четыре раза. Осенью с кубанских конвейеров сошли более двух тысяч единиц оборудования, - сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

По его словам, первые партии рециркуляторов направлены в бюджетные учреждения Краснодара и Анапы. Всего до конца 2020 года намечено еще более 2 тысяч устройств.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае запустили производство приборов для обеззараживания воздуха. Так промышленность региона помогает восполнить дефицит медицинского оборудования. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 декабря.