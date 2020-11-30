В Краснодаре вице-мэр заразился коронавирусом

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В краевом центре вице-мэр Краснодара Антон Смертин заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

- Заразился в семье, не на работе, - подчеркнул Антон Смертин.

Он посоветовал не пренебрегать масками и антисептиками, воздержаться от посещения массовых мероприятий и соблюдать дистанцию.

Напомним, что осенью в мэрии Краснодара появилась должность заместителя главы города по внутренней политике. В начале октября депутаты городской Думы утвердили кандидатуру Антона Смертина в качестве вице-мэра.

До этого Антон Смертин занимал руководящие должности в различных СМИ юга России. А с июля 2020 года работал в должности директора департамента информационной политики мэрии Краснодар.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что когда мэр Краснодара Евгений Первышов заразился коронавирусом, его положили в инфекционную больницу.