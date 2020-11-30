Краснодар снова накрыл сильный туман

Краевой центр утонул в тумане

Краевой центр утонул в тумане. Густое «молоко» заполнило жилые микрорайоны Краснодара.

- Ночью и утром в низинах и у водоемов прогнозируется туман, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер - восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью от -1 до 1°С, днем 8-10°С.

Госавтоинспекция Кубани предупредила водителей, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах края из-за тумана возможна ограниченная видимость. Сотрудники отдела пропаганды БДД напомнили, что в такую погоду необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 27 ноября Краснодар окутал туман. Город заволокло белой пеленой из-за резких перепадов температуры.