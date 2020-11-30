На Кубани из-за простудных заболеваний закрыли детский сад

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае из-за простудных заболеваний закрыли детский сад в Динском районе.

- Деятельность образовательного учреждения приостановлена из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ, - сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, - При этом закрытых из-за коронавирусной инфекции школ и детских садов нет.

В региональном оперштабе уточнили, что ученики 154 классов кубанских школ в 18 населенных пунктах переведены на домашнее обучение. Кроме того, на самоизоляции находятся 15 групп в 9 детских садах Краснодара, Кущевского, Новопокровского и Усть-Лабинского районов. На дистанционку переведена и группы Краснодарского педагогического колледжа.

Студенты Сочинского госуниверситета и Анапского филиала Московского педагогического госуниверситета учатся сейчас в дистанционном формате.

Одновременно в офлайн вернулись учащиеся школы №10 в Усть-Лабинском районе и группы Крымского технического колледжа. За время 2-недельной здесь успели сделать дополнительную санобработку всех учебных классов.