В Геленджике из-за коронавируса временно приостановлен плановый приём детей в городской поликлинике

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В Геленджике из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции плановый приём детей в городской поликлинике временно приостановлен

- В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения COVID-19 плановый приём пациентов в детской поликлинике временно приостановлен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В мэрии отметили, что в случае заболевания лучше всего вызвать педиатра на дом.

Напомним, что в конце августа Геленджике закрыли на карантин роддом из-за коронавируса. По предварительным данным опасная инфекция была выявлена у сотрудников медучреждения.

Ранее «Комсомольской правде» - Кубань» писала, что в апреле в Краснодаре закрыли на карантин больницу, в которой лечили умершую от коронавируса 78-летнюю пенсионерку.