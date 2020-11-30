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В Новороссийске построят новую дорогу. Она пройдет в Южном районе. По проекту, новая дорога пройдет по улице Григорьева и соединит два проспекта: Дзержинского и Ленина. Ее длина составит около 2 километров.

- Заказчиком объекта выступит МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске планируют построить завод Audi. Таков итог конференции, которую власти города-героя провели по видеосвязи с коллегами из немецкого города-побратима Хайльбронна.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Новороссийске продолжают прорабатывать один из основных вопросов сотрудничества с Германией - строительство в промзоне завода крупного автомобильного концерна.