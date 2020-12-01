«Головокружение и ломота»: Вице-мэр рассказал подробности о симптомах коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В краевом центре вице-мэр Краснодара Антон Смертин рассказал подробности, как он переносит коронавирусную инфекцию, и какие симптомы болезни оказались самыми неприятными. Ранее он сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

- Рассказываю о начальных симптомах, - сообщил Антон Смертин на своей странице в Facebook. - Неприятное ощущение в груди (сдавленность), иногда головокружение.

По его словам, температура то поднимается до 38 градусов, то резко опускается до 37 градусов и ниже. Вице-мэр обратил внимание, что даже в период нормализации температуры ломота не отпускает. Она ощущается в теле и конечностях, боль отдает в спину.

- Нос заложен, насморка нет. Вкус и запах пока присутствуют у всего. SpO2 в норме», - заключил Антон Смертин.

«Комсомольская правда» - Кубань» писала, что вице-мэр Краснодара заразился коронавирусом. Это подтвердил положительный результат теста на COVID-19. Инфекцию чиновник подхватил не на работе, а в семье.