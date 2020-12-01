На Кубани оштрафовали 2,5 тысячи человек за нарушение режима в пандемию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сохраняются требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового пребывания людей. Соблюдение правил контролируют специальные рейдовые группы. Нарушил – получи штраф.

- На Кубани продолжают штрафовать за нарушение режима повышенной готовности. Количество выписанных протоколов увеличивается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Известно, что за неделю, с 23 по 29 ноября, в регионе составили 2434 протокола. Штрафы назначались, в том числе и жителям без масок. Полицейскими составлено 2353 протокола, органами исполнительной власти – 81 протокол.

Стоит отметить, что «письма счастья» вручают не сразу, сначала нарушителей предупреждают, и только при повторном нарушении выписывают штраф.

Напомним, губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае до 15 декабря.