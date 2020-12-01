В первый день зимы на Кубани потеплеет до +16

Фото: Евгений Таранжин

Зима не торопится приходить в Краснодарский край. Снегопады порадуют местных жителей только с середины месяца. А первый день зимы обещает быть теплым.

- 1 декабря на Кубани переменная облачность, без существенных осадков. В южной половине края и центральных районах ночью и утром ожидается туман и гололед, в воздухе может морозить до -2 градусов. Порывы ветра местами ожидаются до 17 м/с. Днем в регионе воздух прогреется до +16 градусов, преимущественно на побережье, в Краснодаре столбик термометра будет на уровне 10 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за густого тумана водителей просят быть аккуратными на дорогах.

Ранее «Комсомолка» рассказывала предварительный прогноз на декабрь, о том, какую погоду ждать в первый месяц зимы.