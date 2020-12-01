Спасатели вывели заблудившихся туристов из заснеженного леса в Апшеронском районе

Фото: Кубань-СПАС

28 ноября 24-летняя жительница Краснодара со своим 26-летним спутником из Московской области пешком отправились из поселка Мезмай в сторону Гуамского ущелья. Молодая пара решила посетить смотровые площадки, но до наступления темноты обойти маршрут не удалось. Обратно туристы пошли по короткому пути, но заблудились.

- Приезжие хотели срезать путь через Гуамку. Но неподалеку от поляны Колядихина из-за скальных сбросов и мокрого снега продолжить движение дальше они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям. Через WhatsApp туристы отправили координаты своего местоположения. Через полтора часа туристы были найдены, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели напоили молодых людей горячим чаем, а затем вывели их к служебному автомобилю и доставили в гостиницу. Медицинская помощь приезжим не понадобилась.