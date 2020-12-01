На Кубани с 5 декабря стартует благотворительная акция «Елки желаний»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ежегодно проводится акция «Елки желаний». Раньше малыши, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, писали свои пожелания на листочках. Письма ребят вешали на елочки, которые размещали в нескольких местах по городу. А любой желающий мог взять бумажку с загаданным подарком и купить его ребенку. Но в год пандемии «Елки желаний» будут проводить в онлайн-формате.

- Благотворительная акция пройдет на Кубани с 5 по 25 декабря. Осуществить маленькую мечту ребенка теперь можно, не выходя из дома. Открытку Деду Морозу от ребенка можно выбрать на сайте елки-желаний.рф и исполнить его мечту, нажав кнопку «Подарить», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подарки нуждающимся детям будут развозить волонтеры.