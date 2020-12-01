АО «Черномортранснефть» провело учебно-тренировочное занятие на ПК «Шесхарис»

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств ПК «Шесхарис» к возможным ЧС, отработка действий по оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий аварий на производственных объектах. В учениях были задействованы нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ), персонал и техника пожарной спасательной части №18. Были отработаны несколько сценариев развития событий, предусматривавших, помимо ликвидации условного возгорания, устранение последствий выхода оборудования из строя.

По сценарию в ходе опрессовки камеры для приема средств очистки и диагностики технологического трубопровода произошел «выход» нефти с дальнейшим «возгоранием». Оперативно после получения сигнала на место условной аварии прибыли спасатели пожарной части, а также укомплектованная специальными средствами и оборудованием бригада НАСФ перевалочного комплекса «Шесхарис» АО «Черномортранснефть». Одновременно был условно остановлен технологический процесс, отключено электрооборудование и проведена эвакуация персонала.

В ходе УТЗ были успешно отработаны навыки проведения пенной атаки для тушения нефти, а также действия по спасению «пострадавшего». Участники мероприятия потушили условное возгорание, собрали «нефть» во временные емкости хранения, восстановили работоспособность технологического оборудования, продемонстрировав высокую готовность к возможным нештатным ситуациям.