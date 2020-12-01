Кубанские судебные приставы помогли выплатить две крупные задолженности по алиментам

В Кущевском районе двое отцов несколько месяцев не платили деньги за содержание собственных детей. К взысканию задолженностей подключились приставы.

- Один из местных жителей задолжал 150 тысяч, другой – 130. Оба игнорировали родительский долг. Неплательщикам было разъяснено, что имеются все основания для возбуждения уголовного дела. После чего мужчины погасили сумму, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Оба гражданина предоставили квитанции об оплате. У одного из мужчин теперь ежемесячно будет списываться процент из зарплаты на содержание ребенка.