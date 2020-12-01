В небе Краснодара сняли очень необычное явление

Горизонт из облаков образовался в краевом центре Фото: Ольга СУХОВА

Небо над Краснодаром в первый день зимы разделилось на две части: с одной стороны безоблачное, с другой – затянутое облаками с ровным краем. Такое необычное явление сняли местные жители, его можно наблюдать из разных уголков города.

«Поделили напополам», «Будто волна накрывает город», «Впечатляет», - делятся комментариями от увиденного краснодарцы.

Причину такого разделения неба специалисты объясняют перепадами дневных и ночных температур. Холодные воздушные массы, которые проходят на высоте, не дают облакам развиваться и ставят своеобразную преграду, в итоге образовывается такое скопление.

Стоит отметить, что ранее краснодарский пилот снимал такое же явление в Краснодаре с высоты.