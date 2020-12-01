ПАО «ТНС энерго Кубань» запускает предновогоднюю акцию «Свет в подарок»

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

Каких подарков мы ждём под ёлкой? Гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея подготовил особые подарки для своих потребителей: выполнившие несложные условия акции «Свет в подарок» смогут обеспечить себя бесплатным годовым потреблением электроэнергии!

Чтобы стать участником такой беспрецедентной акции, нужно выполнить всего 1 из 2 условий:

— оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот же месяц, рассчитанным самостоятельно;

или

— оплатить акционный счет, который придет в середине декабря, и оплатить долг за электроэнергию, сложившийся к декабрю 2020 года.

Выполнившие указанные условия клиенты примут участие в розыгрыше 25 сертификатов на годовое потребление электрической энергии на сумму до 12 000 рублей!

Торопитесь, акция будет действовать с 1 по 26 декабря 2020 года включительно.

По всем интересующим вопросам, в том числе и об имеющейся задолженности, клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго Кубань» по телефону 8(861) 298-01-70 либо в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Для оплаты задолженности и акционного счета можно воспользоваться следующими способами совершения платежа:

— в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»; — в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru; — в кассах ЕИРЦ Краснодарского края; — через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также систему «Сбербанк Онлайн»; — в офисах и банкоматах банков партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»; — на производственном участке ПАО «ТНС энерго Кубань»; — в АО «Почта России».

Не упустите шанс заплатить за свет в 2020 году и получить свет в подарок в 2021!

С положением об акции можно ознакомиться здесь.