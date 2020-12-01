Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 декабря 2020 увеличилось на 163

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 1 декабря за последние сутки зафиксировано 163 заболевших в районах.

- В Краснодаре заболели 67 человек, Белореченском районе – 11, в Апшеронском, Мостовском, Павловском – по шесть. По пять пациентов получили положительные результаты на COVID-19 в Туапсинском, Абинском, Усть-Лабинском районах и Армавире. По четыре новых пациента с инфекцией выявили в Сочи, Горячем Ключе, Выселковском, Ейском, Курганинском и Темрюкском районах. В Анапе, Новопокровском и Крымском районах зафиксировано по три случая. По два человека заболели в Лабинском и Белоглинском районах, по одному – в Новороссийске, Кореновском, Брюховецком, Кущевском, Красноармейском, Отрадненском, Северском, Староминском, Тихорецком и Успенском районах, - сообщили «Комсомольской правде» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за последние сутки – 13 детей, самому младшему из которых семь месяцев, а старшему – 17 лет.

Стоит отметить, что в настоящее время 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое – на ЭКМО.