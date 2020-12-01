В Краснодаре на центральной площади ставят Елку

На площади начали сбор каркаса. Фото: мэрия Краснодара

В Краснодаре на Главной городской площади устанавливают Елку. Перед зданием мэрии установят 25-метровое дерево, а на соседнем здании с часами появится новогодний баннер.

- Сначала предстоит монтаж, потом уже украшение и установка фигур. Полностью все готово будет к середине декабря, - сообщили в администрации города.

Надо сказать, в этом году встреча Нового 2021 года пройдет без пышных торжеств. Из-за проблем с эпидемиологической обстановкой в регионе отменены все праздничные мероприятия, включая традиционный Парад Дедов Морозов.

Не будет детских Елок, утренников и корпоративных вечеринок. В новогоднюю ночь рестораны и бары будут работать только до полуночи.

За нарушение этих правил безопасности нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.