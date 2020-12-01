На Кубани десятимесячные сестры-близняшки попали в больницу с отравлением крысиным ядом

Девочки находятся в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Две десятимесячные девочки поступили в больницу Отрадненского района в тяжелом состоянии. У них не было сил, их рвало и поднялась температура. Когда сестер-близняшек осмотрели врачи и взяли анализы, выяснилось, что девочки отравились крысиным ядом.

- Малышек тут же отправили на капельницы и промывание желудка, сейчас за их жизнь борются врачи, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Отрадненского района. – А родителей девочек сейчас опрашивает инспектор ПДН, выясняем все обстоятельства случившегося.

Как в организм детей попал крысиный яд, сейчас и выясняет полиция. Пока что девочки находятся в больнице.