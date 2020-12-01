В Краснодарском крае скончались семь человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 1 декабря за сутки скончались семь человек с COVID-19.

- В краевой больнице №1 не стало 77-летнего жителя Краснодара. Также в краевой столице в госпитале для ветеранов войн скончалась 89-летняя местная жительница. В Тихорецкой ЦРБ умерли два жителя Кавказского района 63 и 66 лет. Два летальных случая зафиксировано в Сочи: здесь перестало биться сердце и 66-летнего мужчины и 83-летней женщины. Также врачам Крымской ЦРБ не удалось спасти 52-летнюю жительницу района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что у всех умерших пациентов наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 1 декабря за сутки инфекцией заразились 166 человек, из низ 13 – это дети.