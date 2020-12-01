На улице в центре Сочи 40-летний житель курорта убил своего друга в ходе ссоры из-за пустяка

Фото СК РФ

Поздним вечером 12 ноября двое приятелей находились на улице Навагинской, в самом центре Сочи, возле бильярдного клуба.

Один из них начал предъявлять другому претензии по, казалось бы, пустяковому поводу- накануне знакомый не стал дожидаться его из парикмахерской и отменил встречу. Тем не менее, это настолько возмутило мужчину, что он набросился на приятеля прямо на улице и принялся избивать его до тех пор, пока тот не упал на асфальт без сознания.

Нападавший не поинтересовался его состоянием, и ушел домой.

Тело избитого нашли на следующее утро на улице работники клуба. Они вызвали на место полицию.

-Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 39-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу.