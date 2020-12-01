На строительство школ и детсадов по нацпроекту в Краснодарском крае направят 4,7 млрд рублей

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 1 декабря рассказал журналистам о решении проблемы нехватки мест в школах в регионе. Это важнейший социальный вопрос стараются решать при помощи профильного нацпроекта, а также федеральных и краевых программ.

До 2024 года размер выделяемых на строительство школ и детсадов финансирования составит около 4,7 млрд рублей, 2,6 млрд из которых будут направлены из регионального бюджета.

- Эти деньги мы направим на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый, – отметил губернатор.

В Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1 550 мест в одном из новых быстрорастущих микрорайонов на улице Героев Разведчиков, в этом же районе появится и детский сад на 300 мест.

В Сочи строительство школы на 1 100 учеников и детсада на 300 мест завершится к 2023 году. С помощью средств нацпроекта возводятся также три большие школы в краевом центре.

Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ.