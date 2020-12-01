47 здравниц на Кубани развернули программы реабилитации после коронавируса

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Такие санатории и пансионаты находятся на Черном море и в предгорных районах региона, в частности, в Анапе, Сочи, Геленджике и Белореченском районе.

На Кубани программы для реабилитации переболевших COVID 19 уже используют в работе 47 здравниц из 2-00 имеющихся с лечебными возможностями.

– Максимальное количество санаториев Краснодарского края сможет быстро перестроиться на эту работу. Со своей стороны мы проработаем региональную программу поддержки таких здравниц, посмотрим, нужна ли им финансовая поддержка, чтобы услуги были доступными жителям, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с участниками конкурса «Курортный Олимп».

Реабилитационные курсы состоят из постоянного медицинского наблюдения, а также набора процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия. Активно используется также в реабилитационных программах лечебная и дыхательная физкультура.