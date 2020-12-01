РНКБ вошел в ТОП-5 банков России по эффективности открытия счетов для бизнеса

РНКБ Банк вошел в ТОП-5 банков страны по эффективности открытия расчетно-кассового обслуживания для бизнеса согласно данным исследования консалтингового агентства Markswebb. По данным агентства, опыт большинства предпринимателей на рынке формируют банки, занявшие с 3 по 8 место. Исследование проводилось на протяжении всего 2020 года. В числе преимуществ оформления расчетно-кассового обслуживания для бизнеса в РНКБ агентство отметило, что «процесс выстроен логично и просто: минимум вопросов клиенту, не нужно долго ждать».

На сегодняшний день банк предлагает широкий спектр тарифных планов для оформления РКО. Стоимость обслуживания зависит от объема и набора услуг. Кроме того, до 31 января 2021 года начинающие бизнесмены могут воспользоваться специальным предложением банка и оформить на льготных условиях пакеты услуг «Комфортный» и «Безналичный», сэкономив при этом 2097 и 4500 рублей соответственно. Договор на специальных условиях уже оформили более 7 тысяч предпринимателей и организаций.

К тому же, заключившие договор юридические лица и индивидуальные предприниматели получают в качестве бонуса набор услуг: обслуживание корпоративной карты в течение первого года, внутрибанковские переводы, проведение налоговых и бюджетных платежей, системы «РНКБ Online» и «IBank2», мобильное приложение и sms-сервис.

Оформить заявку на открытие расчетно-кассового обслуживания можно дистанционно в течение 2-х минут. Для этого предпринимателю необходимо заполнить анкету в личном кабинете и загрузить минимальный пакет документов.

С начала 2020 года общее количество открытых расчетных счетов в РНКБ составило примерно 17 тысяч, из них около 60% было оформлено через личный кабинет.

- Ещё пять лет назад РНКБ занимал одно из последних мест в данном рейтинге, а сегодня мы вошли в топ-5 и планируем не останавливаться на достигнутом, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Наш банк

активно развивает цифровые сервисы и современные инструменты для комфортного открытия и ведения бизнеса. Именно поэтому РНКБ на протяжении последнего года интегрирует расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в онлайн-формат и предоставляет спектр возможностей по упрощенному оформлению услуги в дистанционном режиме.