43-летнему жителю Лабинского района предъявлено обвинение в зверском убийстве двоих земляков - пенсионеров

Фото СУ СК по краю

Как ранее сообщалось, кровавая бойня в сельском доме в станице Вознесенской Лабинского района произошла вечером 17 ноября, когда в гости к 73-летнему местному жителю пришел его 43-летний земляк.

Мужчины принялись выпивать, в ходе застолья возникла ссора со взаимными оскорблениями, завершившаяся чудовищным образом.

Гость сначала ножам и топором прикончил хозяин а затем, стремясь избавиться от свидетелей зверского убийства, зарубил и его 62-летнюю гражданскую супругу. После этого гость поджег дом и скрылся.

Вскоре он был задержан полицией и помещен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве.

- Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 62-летней жительницы станицы Вознесенской и ее 73-летнего сожителя, 43-летнему знакомому погибших предъявлено обвинение в их убийстве (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).